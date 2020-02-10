فينيسيوس يكسب ثقة زيدان

نجح فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في صنع نقطة التحول خلال موسمه مع الملكي.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، يتمتع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد بأفضل نسخة من البرازلي هذا الموسم، والأخير بات يفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للميرينغي.

وأشارت إلى أنه مع إصابة إيدين هازارد وأزمة غاريث بايل الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع مستوى رودريغو غوس، فإن فينيسيوس وجد أن دوره يتصاعد ويحصل على فرص إضافية للظهور رفقة ريال مدريد.

وأوضحت أن فينيسيوس بدأ أساسياً في 3 من آخر 5 مباريات للملكي، كما أنه كان حاسماً أمام أتلتيكو مدريد وريال سرقسطة، مما جعل زيدان يضعه في مكانة جديدة.

وقالت “ماركا” أن الشاب البرازيلي بدأ أيضاً في هزيمة الملكي أمام ريال سوسييداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكان بذلك النقطة الإيجابية الوحيدة في تشكيلة زيدان.

وأضافت أن الوضع في هجوم ريال مدريد لن يتغير كثيراً في المباراة أمام أوساسونا، حيث أن كريم بنزيمة سيكون المهاجم الأساسي، بينما فينيسيوس بات في الترتيب الثاني من حيث الأهمية بالخط الأمامي للميرينغي.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن "زيزو" يجد أن ثقته تزداد في فينيسيوس، والأخير يتمتع بأفضل مستوى له، مما جعل المهاجم البرازيلي يستعيد ببطء ابتسامته التي فقدها مطلع الموسم.