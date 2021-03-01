فينيسيوس ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام سوسييداد

تعادل ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسييداد بهدفٍ لمثله على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

تقدم الضيوف برأسية جميلة عن طريق كريستيان بورتوغيز في الدقيقة 55، لكن البديل فينيسيوس جونيور أنقذ الملكي في الدقيقة 89 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي خاض 24 لقاء.

كما رفع ريال سوسييداد رصيده بدوره إلى 42 نقطة في المركز الخامس.