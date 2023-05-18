فيورنتينا يلاقي ويست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

حسم فيورنتينا الإيطالي بطاقة العبور لنهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بشق الأنفس عقب فوزه على مستضيفه بازل السويسري بنتيجة 3-1 بعد التمديد ليلة الخميس.

على ملعب ساينت جايكوب بارك في بازل، اقتنص الفيولا التأهل بفضل أهداف نيكولاس غونزاليس (هدفان) في الدقيقتين 35 و 72، والبديل أنتونين باراك (120).

أما هدف صاحب الضيافة الوحيد فحمل توقيع زكي إمدوني في الدقيقة 55.

وفي هولندا، جدد ويست هام يونايتد الإنجليزي فوزه على مستضيفه آلكمار وتغلب عليه بهدفٍ حمل توقيع بابلو فورناليس في الدقيقة 90.

وانتصر الهامرز ذهاباً على أرضهم بهدفين لهدف ليبلغوا النهائي بمجموع المباراتين 3-1.

فيورنتينا يواجه ويست هام في نهائي دوري المؤتمر

سيلتقي الفريقان الإيطالي والإنجليزي على أرضية ملعب فورتونا آرينا في براغ بالتشيك في السابع من شهر يونيو القادم.