فيورنتينا يوافق على بيع أمرابط لمانشستر يونايتد

وافقت إدارة فيورنتينا على بيع النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط لمانشستر يونايتد مضطرة بعدما عبر اللاعب عن رغبته الشديدة في الرحيل.

وكشفت صحيفة "غازيتا" الإيطالية أن قيمة الصفقة ستصل لنحو 25 مليون يورو، علماً بأن الفيولا كان يتمسك بصاحب الـ 26 عاماً الذي تألق بشكلٍ لافت خلال الأشهر الماضية.

وساهم لاعب خط الوسط المغربي بصورة مباشرة في إنجاز "أسود الأطلس" التاريخي في كأس العالم قطر 2022 بتحقيق المركز الرابع.

كما كان له دور مهم ورئيسي في وصول فيورنتينا لنهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتابع الهولندي إيريك تين هاغ مدرب يونايتد نجم منتخب المغرب وحث ناديه على ضمه في شهر يناير الماضي، ويبدو أن محاولاته نجحت أخيراً.

يذكر أن أمرابط خاض 49 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي على مستوى المنتخب والنادي.