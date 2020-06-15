قائد ليفربول: علينا الحذر وإلا سيسمع المتفرجون شتائمنا

أكد جوردان هندرسون قائد ليفربول أن على اللاعبين توخي الحذر تجنباً للتفوه بأي عبارات نابية، لأن ما يقولونه على أرض الملعب سيتم سماعه بشكل أكثر وضوحاً.

ويستعد فريق المدرب يورغن كلوب لمواجهة إيفرتون مع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد القادم، وفي ظل غياب الجماهير بسبب جائحة كورونا، فإن أي عبارات نابية ستكون واضحة للغاية للمشاهدين عبر شاشات التلفاز، وهو أمر سيخجل هندرسون من فعله على عكس ما كان يحصل وسط ضجيج مدرجات الملاعب الممتلئة سابقاً.

وقال هندرسون في تصريحات نشرتها مجلة "ليفربول": "بالنسبة للاعبين سيكون الأمر مختلفاً لخوض مباراة كبيرة في ملعب بلا جماهير، حيث لا يوجد حشد من الناس، وبالتالي يستطيع الجماهير سماع ما يحصل، مرة أخرى علينا التكيف مع هذه الظروف.

"أنا أكثر قلقاً حيال ما يصدر مني عندما ألعب، لا أريد أن أعتذر للجميع بعد كل مباراة، أحتاج إلى توخي الحذر.

"أنا متأكد من أن المدرب يجب أن يكون حذراً كذلك بشأن لغته، لكنه يعلم أيضاً أنه لا يمكننا إلقاء اللوم على الجمهور لعدم قدرتنا على سماع ما يقوله في أوقات معينة من المباراة".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

ومع أن أجواء المباريات ستكون مغايرة لبقية الموسم، إلا أن هندرسون يأمل في أن يتمكن الريدز من التكيف بسرعة مع الوضع الجديد، حيث أوضح: "عندما كنت صغيراً وكنت تلعب في مدرستك، لم يكن هناك حشد من المشاهدين في ذلك الوقت، عليك فقط الاستمتاع بكرة القدم وتقدير أننا قادرون على العودة للقيام بما نحب.

"إذا تمكنا من القيام بعملنا بشكل صحيح وتمكنا من الفوز بالدوري الإنجليزي، سيكون ذلك مذهلاً.

"أنا متأكد من أن مشجعي ليفربول يتطلعون لاستئناف اللعب ونحن كلاعبين لا يمكننا الانتظار حتى نعود للعب وننهي المهمة بأفضل ما نستطيع.

"على الرغم من أنه سيكون من الغريب عدم وجود مشجعين، إلا أن الفوز بالدوري الإنجليزي سيظل شيئاً حلمنا به جميعاً وشيء نريده جميعاً بشكل لا يوصف حقاً".

يذكر أن ليفربول سيتوج بطلاً للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً، بحال فوزه على إيفرتون وكريستال بالاس.