قائد منتخب الكاميرون يهاجم محمد صلاح

وجه فينسنت أبو بكر قائد منتخب الكاميرون هجوماً لاذعاً للنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول وفقاً لتصريحات نشره موقع "ترايبل فوتبول" على لسان اللاعب.

ويرى مهاجم بورتو وبيشكتاش السابق الذي يدافع حالياً عن ألوان النصر السعودي أن "مو" لا يستحق الشهرة والصيت الذي يتمتع به حالياً، مشيراً إلى أنه قادر على تقديم نفس المستويات التي يقدمها نجم الريدز.

ماذا قال أبو بكر عن صلاح ؟

قال مهاجم النصر في تصريحات إعلامية: "أفهم أن الناس تتحدث عنه، لأنه أحد أفضل الهدافين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

"لكني لا أتفق معهم كلياً، هذه وجهة نظري، ولا يهمني ما يقوله الآخرون.

"لست معجباً بأدائه، وأستطيع القيام بما يفعله، لكني لا ألعب في صفوف فريق كبير (عالمياً) مثله."