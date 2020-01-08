لويس إنريكي في جدة لمتابعة السوبر الإسباني

سيتواجد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا في جدة لمتابعة أحداث بطولة كأس السوبر الإسباني بحلتها الجديدة بمشاركة ريال مدريد، وبرشلونة، وفالنسيا، وأتلتيكو مدريد، لاختيار تشكيلة فريقه.

وأوضح بيان الاتحاد الإسباني أن إنريكي سيسافر معه طاقم عمله في المنتخب الذي يضم: خيسوس كاساس، ورافاييل بول، وآيتور أونزوي، وخواكين فالديس، إضافة إلى خوسيه فرانسيسكو مولينا المدير الرياضي في الاتحاد الإسباني لتحليل أداء اللاعبين، الذين سيتم اختيارهم في قائمة المنتخب الذي يستعد لخوض يورو 2020 الصيف القادم.

وأضاف البيان، "منذ عودة إنريكي لقيادة منتخب لا روخا، قام بعدة جولات من البحث والمراقبة لتقييم أداء لاعبيه، وعلى سبيل المثال حضر مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك للوقوف على مستوى اللاعبين الذين سينضمون لتشكيلته استعداداً للاستحقاقات القادمة.