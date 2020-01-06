قائمة الأفضل إفريقياً تشهد سيطرة عربية في آخر 3 سنوات

بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تقديم جائزة لأفضل لاعب إفريقي سنوياً بداية من 1992، بعد أن كانت الجائزة تمنح من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الرياضية، التي كانت تقدم الجائزة لأفضل لاعب إفريقي كل عام بداية من 1970 وحتى 1994.
ومنذ أن تولى الاتحاد الإفريقي تقديم الجائزة لم تشهد تتويج أي لاعب عربي بالجائزة باستثناء المغربي مصطفى حجي عام 1998، حتى عام 2016، عندما توج الجزائري رياض محرز بها، بعدها استلم الراية المصري محمد صلاح ليفوز بالجائزة في آخر عامين.
واللاعبون ضمن القائمة النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين هم محرز، وصلاح، والسنغالي ساديو ماني الذي يبدو الأقرب للفوز بالجائزة هذا العام.
القائمة التالية توضح الفائزين بجائزة كاف لأفضل لاعب إفريقي على مدار تاريخ الجائزة:
1992 الغاني عبيدي بيليه مرسيليا الفرنسي
1993 النيجيري رشيدي ياكيني فيتوريا شيتوبال البرتغالي
1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي سبورتينغ لشبونة البرتغالي
1995 الليبيري جورج ويا ميلان الإيطالي
1996 النيجيري نوانكو كانو إنتر ميلان الإيطالي
1997 النيجيري فيكتور إكبيبا موناكو الفرنسي
1998 المغربي مصطفى حجي ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني
1999 النيجيري نوانكو كانو أرسنال الإنجليزي
2000 الكاميروني باتريك مبوما بارما الإيطالي
2001 السنغالي الحاجي ضيوف لانس الفرنسي
2002 السنغالي الحاجي ضيوف ليفربول الإنجليزي
2003 الكاميروني سامويل إيتو مايوركا الإسباني
2004 الكاميروني سامويل إيتو برشلونة الإسباني
2005 الكاميروني سامويل إيتو برشلونة الإسباني
2006 الإيفواري ديدييه دروغبا تشيلسي الإنجليزي
2007 المالي فريدريك كانوتيه إشبيلية الإسباني
2008 التوغولي إيمانويل آديبايور آرسنال الإنجليزي
2009 الإيفواري ديدييه دروغبا تشيلسي الإنجليزي
2010 الكاميروني سامويل إيتو إنتر ميلان الإيطالي
2011 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي
2012 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي
2013 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي
2014 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي
2015 الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بوروسيا دورتموند الألماني
2016 الجزائري رياض محرز ليستر سيتي الإنجليزي
2017 المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي
2018 المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي
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