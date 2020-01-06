قائمة الأفضل إفريقياً تشهد سيطرة عربية في آخر 3 سنوات

بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تقديم جائزة لأفضل لاعب إفريقي سنوياً بداية من 1992، بعد أن كانت الجائزة تمنح من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الرياضية، التي كانت تقدم الجائزة لأفضل لاعب إفريقي كل عام بداية من 1970 وحتى 1994.

ومنذ أن تولى الاتحاد الإفريقي تقديم الجائزة لم تشهد تتويج أي لاعب عربي بالجائزة باستثناء المغربي مصطفى حجي عام 1998، حتى عام 2016، عندما توج الجزائري رياض محرز بها، بعدها استلم الراية المصري محمد صلاح ليفوز بالجائزة في آخر عامين.

واللاعبون ضمن القائمة النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين هم محرز، وصلاح، والسنغالي ساديو ماني الذي يبدو الأقرب للفوز بالجائزة هذا العام.

القائمة التالية توضح الفائزين بجائزة كاف لأفضل لاعب إفريقي على مدار تاريخ الجائزة:

1992 الغاني عبيدي بيليه مرسيليا الفرنسي

1993 النيجيري رشيدي ياكيني فيتوريا شيتوبال البرتغالي

1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي سبورتينغ لشبونة البرتغالي

1995 الليبيري جورج ويا ميلان الإيطالي

1996 النيجيري نوانكو كانو إنتر ميلان الإيطالي

1997 النيجيري فيكتور إكبيبا موناكو الفرنسي

1998 المغربي مصطفى حجي ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني

1999 النيجيري نوانكو كانو أرسنال الإنجليزي

2000 الكاميروني باتريك مبوما بارما الإيطالي

2001 السنغالي الحاجي ضيوف لانس الفرنسي

2002 السنغالي الحاجي ضيوف ليفربول الإنجليزي

2003 الكاميروني سامويل إيتو مايوركا الإسباني

2004 الكاميروني سامويل إيتو برشلونة الإسباني

2005 الكاميروني سامويل إيتو برشلونة الإسباني

2006 الإيفواري ديدييه دروغبا تشيلسي الإنجليزي

2007 المالي فريدريك كانوتيه إشبيلية الإسباني

2008 التوغولي إيمانويل آديبايور آرسنال الإنجليزي

2009 الإيفواري ديدييه دروغبا تشيلسي الإنجليزي

2010 الكاميروني سامويل إيتو إنتر ميلان الإيطالي

2011 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي

2012 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي

2013 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي

2014 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي

2015 الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بوروسيا دورتموند الألماني

2016 الجزائري رياض محرز ليستر سيتي الإنجليزي

2017 المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي

2018 المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي