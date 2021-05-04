تشكيل سان جيرمان المتوقع لمواجهة سيتي في نصف نهائي الأبطال

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز سيتي في مباراة الذهاب الأربعاء الماضي بهدفين لهدف.

ويلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان: beIN sports 1 Premium.

من المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان اللقاء أمام مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كايلور نافاس.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، ماركينيوس، برينسيل كيمبيمبي، عبدو ديالو.

خط الوسط: ماركو فيراتي، لياندرو باريديس، يوليان دراكسلر.

خط الهجوم: نيمار، ماورو إيكاردي، آنخيل دي ماريا.