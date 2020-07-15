قائمة شبه مكتملة لبرشلونة أمام أوساسونا

كشف كيكي سيتيين، المدير الفني لفريق برشلونة عن القائمة التي ستواجه ضيفه أوساسونا غداً الخميس، ضمن المرحلة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 79 نقطة، مبتعداً بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما يتواجد أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

لحراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين، نيتو، أرناو

لخط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمون لونغليه، جوردي آلبا، جونيور، آرواخو

لخط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرتور ميلو، سيرجي روبرتو، فرينكي دي يونغ، آرتور فيدال، ريكي بويغ.

لخط الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، مارتن برايثوايت، آنسو فاتي.