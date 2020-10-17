قادش يلحق بريال مدريد حامل اللقب خسارته الأولى

سقط ريال مدريد على أرضه ملعب ألفريدو دي ستيفانو أمام ضيفه قادش بهدفٍ دون رد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.

ترجمت فرص الضيوف بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17 عن طريق أنتوني لوزانو بعد تمريرة من ألفارو نيغريدو.

في الشوط الثاني، أجرى زين الدين زيدان مدرب ريال 4 تغييرات دفعة واحدة من أجل تنشيط الجانب الهجومي، لكن دون أي خطورة حقيقية مع تمركز جيد لدفاع الضيوف.

وتعتبر هذه الهزيمة الأولى لريال مدريد أمام قادش منذ 1991 كما أنها أول خسارة له في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويستمر ريال مدريد في صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما عادله قادش بعدد النقاط في المركز الثاني، كونه خاض مباراة إضافية.