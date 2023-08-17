قرار غير متوقع من أنشيلوتي لحل أزمة ريال مدريد الدفاعية

تلقى نادي ريال مدريد وجماهيره الأسبوع الماضي أخبارًا مؤسفة بعد أن تأكدت إصابة قلب دفاعه إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي، مما يعني غيابه لبقية هذا الموسم.

ووجد المدرب كارلو أنشيلوتي نفسه أمام القليل من الخيارات في الدفاع، حيث أن هناك فقط ثلاثة لاعبين في مركز قلب الدفاع وهم ديفيد ألابا، أنطونيو رورديغر وناتشو، ورغم ذلك لن يلجأ الريال لسوق الانتقالات لتعزيز صفوف الفريق.

أنشيلوتي يلجأ لحل غريب لتعويض غياب ميليتاو في ريال مدريد

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أنشيلوتي سيلجأ إلى حلين لتعويض مكان ميليتاو في الموسم الحالي، الأول هو أنه سيقوم بترفيع المدافع الشاب مارفل من ريال مدريد الرديف إلى الفريق الأول.

أما الحل الثاني وهو الذي قد لا يخدم الميرنغي كثيرًا، هو أن المدرب الإيطالي قد يعتمد على خدمات أظهرة الفريق في قلب الدفاع خلال المباريات وبالتحديد على خدمات داني كارفاخال، وفيرلاند ميندي اللذان كانا أبرز المرشحين لهذه المهمة.

وبحسب التقارير، فإن هذه الخطوة قد تكلف أنشيلوتي والريال كثيرًا خاصة وأن كل من كارفاخال وميندي قد عانيا كثيرًا على صعيد الدفاع في كثير من الأحيان خلال الموسم الماضي، وفي حال شغلا مركز قلب الدفاع فلن يكون هناك مجال لأي أخطاء كما في السابق.