قرار مفاجئ من غرانيت تشاكا يربك حسابات آرسنال وأرتيتا

تسبب النجم السويسري غرانيت تشاكا بأزمة داخل نادي آرسنال الإنجليزي، وذلك بعد أن بدأ يلمح بشكل مفاجئ بالرحيل هذا الصيف، في الوقت الذي يبحث فيه المدرب ميكيل أرتيتا عن تعاقدات إضافية لتعزيز خط الوسط.

ورغم أن هذه التلميحات أربكت حسابات الجانرز وأرتيتا على وجه الخصوص، إلّا أن اللاعب صاحب الـ30 عامًا أكد أنه ستخذ قراره النهائي فيما يخص مستقبله مع النادي قبل انتهاء آخر مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي الأحد القادم.

غرانيت تشاكا يصدم آرسنال وأرتيتا بقرار الرحيل

من الواضح أنه لم تأتي تلميحات تشاكا من فراغ، فبحسب التقارير من موقع "express" البريطاني فإن نجم وسط آرسنال مطلوب في الدوري الألماني وبالتحديد من باير ليفركوزن ومدربه تشابي ألونسو، وقد يتم تقديم عرض بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني.

من جهته، التزم مدرب الجانرز ميكيل أرتيتا الصمت عندما سئل خلال الأسابيع الماضية عن مستقبل تشاكا مع الفريق، ولكن مع كل هذه المؤشرات فمن الواضح أن اللاعب لن يتواجد في ملعب الإمارات الموسم القادم.

وفي تصريحات صحفية مؤخرًا، قال تشاكا: "سوف تعلمون بقراري الأسبوع القادم، بالتأكيد قبل مباراتنا أمام ولفرهامبتون، أعتقد أن المشجعين لديهم الحق في معرفة هذه الأمور وأنا ملتزم بذلك تجاههم".

واختتم: " لا يزال لدينا أسبوع آخر قبل انتهاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكل ما أريده هو الاستمتاع في هذه اللحظات وهذا ما أطلبه منكم أيضًا".

يشار إلى أن نادي آرسنال لديه بالفعل أسماء عدة على قائمة التعاقدات المحتملة في الميركاتو الصيفي والتي يمكنها أن تحل مكان غرانيت تشاكا في حالة قرر الرحيل، ومن أبرز هذه الأسماء نجم وست هام ديكلان رايس، بالإضافة إلى ماسون مونت وغوندوغان.