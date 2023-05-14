قرار مفاجىء يخص أشرف حكيمي

يبدو أن مستقبل النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان يبتعد أكثر عن ملعب بارك دي برانس إذا ما صدقت تقارير صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

فقد قالت الجريدة ذائعة الصيت أن إدارة سان جيرمان باتت تدرس جدياً مسألة بيع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بعد انتهاء الموسم الجاري، علماً بأن عقده الحالي سيصل إلى تاريخ انتهائه في يونيو من عام 2026.

تتزامن هذه التقارير مع رغبة ريال مدريد في ضم ظهير أيمن يخلف المخضرم داني كارفاخال على المدى البعيد.

وقضى المغربي فترات ناجحة في السابق رفقة ريال وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان قبل أن يحط الرحال في باريس قبل عامين.

باريس سان جيرمان يخشى تأثير حكيمي "السلبي" على مبابي

وباتت إدارة سان جيرمان ترى أن وجود الظهير الأيمن يؤثر بشكلٍ سلبي على مردود زميله كيليان مبابي، مما سيدفعها أكثر للعمل على بيعه في أسرع وقتٍ مناسب.

وسجل حكيمي هدفاً في اللقاء الذي فاز فيه الباريسيون على أجاكسيو بخماسية دون رد أمس السبت في الدوري الفرنسي، لكنه تلقى البطاقة الحمراء قبل 13 دقيقة على النهاية.

يذكر أن الإدارة القطرية لن تسمح لحكيمي بالرحيل بأقل من 70 مليون يورو، وهي قيمة من شأنها تعقيد أي صفقة بيع محتملة خلال الصيف.