قرعة الدوري الأوروبي: ميلان يواجه يونايتد وآرسنال يلاقي أولمبياكوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، عن قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي المقرر إقامته منتصف الشهر القادم.

وأقيمت القرعة بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن عدة مواجهات قوية.

وستجمع القمة الأبرز بين ميلان ومانشستر يونايتد، بينما سيلاقي آرسنال غريمه أولمبياكوس الذي أطاح به من دور الـ 32 الموسم الماضي في مواجهة مكررة.

وجاءت مواجهات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي كالتالي:

أياكس (هولندا) - يانغ بويز (سويسرا)

دينامو كييف (أوكرانيا) - فياريال (إسبانيا)

روما (إيطاليا) - شاختار دونيتسك (أوكرانيا)

أولمبياكوس (اليونان) - آرسنال (إنجلترا)

دينامو زاغرب (كرواتيا) - توتنهام (إنجلترا)

مانشستر يونايتد (إنجلترا) - ميلان (إيطاليا)

سلافيا براغ (جمهورية التشيك) - رينجرز (اسكتلندا)

غرناطة (إسبانيا) - مولده (النرويج)

يذكر أن مرحلة الذهاب من دور الـ 16 ستقام في 11 مارس المقبل، بينما تجري مرحلة الإياب في 18 من نفس الشهر.