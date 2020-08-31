قرعة الليغا: لقاءات قوية في المرحلة الأولى وكلاسيكو مبكر

تشهد المرحلة الأولى من الدوري الإسباني مواجهات قوية، بينما يأتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في موعد مبكر، لكنه قد يكون الأول دون ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو منذ سنوات طويلة.

وأجريت قرعة الموسم الجديد من الدوري الإسباني مساء الاثنين.

وأقرت رابطة الليغا بدء الموسم الجديد بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر 2020، فيما سيتم اختتام المسابقة بتاريخ الثالث والعشرين من مايو من العام القادم، أي قبل 3 أيام فقط من نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته في السادس والعشرين من مايو.

وأقيمت القرعة في قاعة لويس آراغونيس في مبنى الاتحاد الإسباني لكرة القدم في لاس روزاس في العاصمة مدريد.

وأجريت مراسم القرعة دون حضور جماهيري أو تواجد لممثلي وسائل الإعلام بسبب قواعد التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا من جديد.

وسيلتقي ريال بيتيس بديبورتيفو آلافيس، وإشبيلية بأتلتيكو مدريد في مباراة ساخنة للغاية بينما سيستضيف برشلونة إلتشي في أبرز مواجهات المرحلة الأولى.

ويحل سيلتا فيغو ضيفاً على آيبار وأتلتيك بلباو ضيفاً على غرناطة، بينما يستضيف قادش أوساسونا، على أن يستضيف فالنسيا ليفانتي.

ويستضيف كذلك بلد الوليد ريال سوسييداد وفياريال هويسكا، بينما يحل خيتافي ضيفاً على حامل لقب البطولة وبطلها التاريخي ريال مدريد.

أما عن الصدام المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو فستأتي مواجهة الدور الأول بين الغريمين في الخامس والعشرين من أكتوبر ضمن المرحلة السابعة، أما كلاسيكو الدور الثاني فيأتي ضمن المرحلة الثلاثين في الحادي عشر من أبريل.

يذكر أنه من المتوقع أن تقل مشاهدات الدوري الإسباني في الموسم الجديد بحال رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة كما هو متوقع، وذلك بعد عامين فقط من رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد.