قرعة بطولة مبادلة للتنس تسفر عن مواجهات مرتقبة

كيفين أندرسون

كشفت شركة "فلاش للترفيه"، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة للتنس النقاب عن نتائج قرعة البطولة التي تقام بعد شهر من الآن.

وسيشهد يوم الافتتاح للبطولة، إقامة اثنتين من المباريات الحماسية، حيث ستجمع الأولى الجنوب إفريقي كيفين أندرسون، المشارك في نهائيات بطولة ويمبلدون 2018، والذي يعود للدفاع عن لقبه مع الكوري هيون تشونغ، أحد طرفي نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

ومن المؤكد أن تشونغ سيخوض مباراة قوية، لا سيما بعد خسارته للمباراتين الوحيدتين اللتين جمعتاه مع أندرسون، حيث سيسعى الكوري إلى ترك بصمته، وهزيمة خصمه الذي يمتاز بسرعة التحرك في أرض الملعب.

وستكون هذه المشاركة الثالثة لأندرسون في بطولة مبادلة، بينما يشارك تشونغ للمرة الأولى فيها، بعد النجاح اللافت الذي حققه خلال العام، ووصوله إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وستشهد المباراة الثانية مواجهة قوية بين النمساوي دومينيك تيم، المصنف الثامن عالمياً، والروسي كارين خاشانوف، الحائز على بطولة الجولة العالمية لمحترفي التنس ثلاث مرات، حيث سيحجز الفائز بهذه المباراة، مكاناً له في الدور نصف النهائي.

وتعد هذه هي المواجهة الثانية فقط بين ثيم، البالغ من العمر 25 عاماً، والذي سجل حضوره الأول في البطولة العام الماضي، والبطل الروسي المصنّف الحادي عشر عالمياً.

وكان خاشانوف قد شهد واحداً من أفضل المواسم خلال مسيرته الرياضية، حيث نجح في إحراز 46 فوزاً خلال عام 2018، بينما يسعى تيم إلى مواصلة أدائه القوي لهذا العام، بعد وصوله للمرة الأولى إلى نهائيات بطولة رولان غاروس.

وسيشهد ثاني أيام البطولة، مشاركة كل من الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، والفائز بـ 14 لقباً في بطولات التنس الكبرى (غراند سلام)، والنجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالمياً، والذي يشارك للمرة التاسعة في بطولة مبادلة، لمواجهة اللاعبين الفائزين من مباراتي اليوم الأول.