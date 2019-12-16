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قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات مرتقبة

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 12:21
مواجهات قوية في ثمن النهائي
مواجهات قوية في ثمن النهائي

أسفرت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا التي جرت في مدينة نيون، عن مواجهات من العيار الثقيل، منها صدام مرتقب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وأوقعت القرعة حامل اللقب ليفربول في مواجهة أمام أتلتيكو مدريد العنيد، وبوروسيا دورتموند الذي سيكون على موعد مع باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات ذهاب ثمن النهائي في 18 و19 و25 و26 من فبراير القادم، فيما سيسدل الستار على المرحلة أيام 10 و11 و17 و18 من مارس 2020.

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، ستقام القرعة الأخيرة لتحديد أطراف ربع النهائي ونصف النهائي في 20 مارس.

وجاءت القرعة على النحو الآتي:

بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

أتالانتا ضد فالنسيا

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

تشيلسي ضد بايرن ميونيخ

ليون ضد يوفنتوس

توتنهام ضد لايبتزيغ

نابولي ضد برشلونة

Via SyndiGate.info


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