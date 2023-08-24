قرعة دوري أبطال آسيا تسفر عن مجموعات متوازنة للسعوديين

جرت قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا للغرب اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالامبور، وأسفرت عن مجموعات متوازنة بشكل عام.

وقد يجد النصر السعودي بعض الصعوبات في مجموعة قوية تضم إلى جانبه بيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال القادم من طاجيكستان.

قرعة دوري أبطال آسيا