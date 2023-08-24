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قرعة دوري أبطال آسيا تسفر عن مجموعات متوازنة للسعوديين

تاريخ النشر: 24 آب / أغسطس 2023 - 11:03
من سيفوز بلقب دوري أبطال آسيا؟ (Photo by Philip FONG / AFP)
من سيفوز بلقب دوري أبطال آسيا؟ (Photo by Philip FONG / AFP)

جرت قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا للغرب اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالامبور، وأسفرت عن مجموعات متوازنة بشكل عام.

وقد يجد النصر السعودي بعض الصعوبات في مجموعة قوية تضم إلى جانبه بيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال القادم من طاجيكستان.

قرعة دوري أبطال آسيا

  • المجموعة الأولى: باختاكور (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، آهل (تركمانستان)، العين (الإمارات)

  • المجموعة الثانية: السد (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيصلي (الأردن)، الشارقة (الامارات)

  • المجموعة الثالثة: اتحاد جدة (السعودية)، سابهان (إيران)، القوة الجوية (العراق)، أجمك (أوزبكستان)

  • المجموعة الرابعة: الهلال (السعودية)، ناساجي (إيران)، مومباي (الهند)، نافباهور (أوزبكستان)

  • المجموعة الخامسة: بيرسبوليس (إيران)، الدحيل (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، النصر (السعودية)

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