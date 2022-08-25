قرعة دوري أبطال أوروبا: بايرن وبرشلونة وإنتر في مجموعة الموت

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 التي أقيمت مساء الخميس في مدينة اسطنبول التركية عن مجموعات متوازنة.

فيما يلي قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023:

المجموعة الأولى:

أياكس الهولندي

ليفربول الإنجليزي

نابولي الإيطالي

رينجرز الاسكتلندي

المجموعة الثانية:

بورتو البرتغالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

باير ليفركوزن الألماني

كلوب بروج البلجيكي

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونيخ الألماني

برشلونة الإسباني

إنتر ميلان الإيطالي

فيكتوريا بلزن التشيكي

المجموعة الرابعة:

آينتراخت فرانكفورت الألماني

توتنهام الإنجليزي

سبورتينغ لشبونة البرتغالي

أولمبيك مرسيليا الفرنسي

المجموعة الخامسة:

أي سي ميلان الإيطالي

تشيلسي الإنجليزي

ريد بول سالزبورغ النمساوي

دينامو زاغرب الكرواتي

المجموعة السادسة:

ريال مدريد الإسباني

آر بي لايبتزيغ الألماني

شاختار دونيتسك الأوكراني

سيلتيك الإسباني

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي الإنجليزي

إشبيلية الإسباني

بوروسيا دورتموند الألماني

كوبنهاغن الدنماركي

المجموعة الثامنة:

باريس سان جيرمان الفرنسي

يوفنتوس الإيطالي

بنفيكا البرتغالي

ماكابي حيفا (الكيان الصهيوني)