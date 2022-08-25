قرعة دوري أبطال أوروبا: بايرن وبرشلونة وإنتر في مجموعة الموت

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 التي أقيمت مساء الخميس في مدينة اسطنبول التركية عن مجموعات متوازنة.
فيما يلي قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023:
- المجموعة الأولى:
أياكس الهولندي
ليفربول الإنجليزي
نابولي الإيطالي
رينجرز الاسكتلندي
- المجموعة الثانية:
بورتو البرتغالي
أتلتيكو مدريد الإسباني
باير ليفركوزن الألماني
كلوب بروج البلجيكي
- المجموعة الثالثة:
بايرن ميونيخ الألماني
برشلونة الإسباني
إنتر ميلان الإيطالي
فيكتوريا بلزن التشيكي
- المجموعة الرابعة:
آينتراخت فرانكفورت الألماني
توتنهام الإنجليزي
سبورتينغ لشبونة البرتغالي
أولمبيك مرسيليا الفرنسي
- المجموعة الخامسة:
أي سي ميلان الإيطالي
تشيلسي الإنجليزي
ريد بول سالزبورغ النمساوي
دينامو زاغرب الكرواتي
- المجموعة السادسة:
ريال مدريد الإسباني
آر بي لايبتزيغ الألماني
شاختار دونيتسك الأوكراني
سيلتيك الإسباني
- المجموعة السابعة:
مانشستر سيتي الإنجليزي
إشبيلية الإسباني
بوروسيا دورتموند الألماني
كوبنهاغن الدنماركي
- المجموعة الثامنة:
باريس سان جيرمان الفرنسي
يوفنتوس الإيطالي
بنفيكا البرتغالي
ماكابي حيفا (الكيان الصهيوني)
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