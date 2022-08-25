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قرعة دوري أبطال أوروبا: بايرن وبرشلونة وإنتر في مجموعة الموت

منشور 25 آب / أغسطس 2022 - 04:42
مجموعة الموت تضم بايرن ميونيخ وبرشلونة وإنتر ميلان (المصدر: أ ف ب)
مجموعة الموت تضم بايرن ميونيخ وبرشلونة وإنتر ميلان (المصدر: أ ف ب)

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 التي أقيمت مساء الخميس في مدينة اسطنبول التركية عن مجموعات متوازنة.

فيما يلي قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023:

  • المجموعة الأولى:

أياكس الهولندي
ليفربول الإنجليزي
نابولي الإيطالي
رينجرز الاسكتلندي

  • المجموعة الثانية:

بورتو البرتغالي
أتلتيكو مدريد الإسباني
باير ليفركوزن الألماني
كلوب بروج البلجيكي

  • المجموعة الثالثة:

بايرن ميونيخ الألماني
برشلونة الإسباني
إنتر ميلان الإيطالي
فيكتوريا بلزن التشيكي

  • المجموعة الرابعة:

آينتراخت فرانكفورت الألماني
توتنهام الإنجليزي
سبورتينغ لشبونة البرتغالي
أولمبيك مرسيليا الفرنسي

  • المجموعة الخامسة:

أي سي ميلان الإيطالي
تشيلسي الإنجليزي
ريد بول سالزبورغ النمساوي
دينامو زاغرب الكرواتي

  • المجموعة السادسة:

ريال مدريد الإسباني
آر بي لايبتزيغ الألماني
شاختار دونيتسك الأوكراني
سيلتيك الإسباني

  • المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي الإنجليزي
إشبيلية الإسباني
بوروسيا دورتموند الألماني
كوبنهاغن الدنماركي

  • المجموعة الثامنة:

باريس سان جيرمان الفرنسي
يوفنتوس الإيطالي
بنفيكا البرتغالي
ماكابي حيفا (الكيان الصهيوني)

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