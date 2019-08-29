قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مجموعات نارية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرعة مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا لنسخة 2019-2020.
وحقق ليفربول لقب النسخة الماضية ليقضي على سيطرة أندية إسبانيا التي دامت لـ 5 سنوات.
وجاءت القرعة كالآتي:
المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - غالاتاساراي.
المجموعة الثانية: بايرين ميونخ - توتنهام - أولمبياكوس - النجم الأحمر.
المجموعة الثالثة: مانشسر سيتي - شاختار دونيتسك - دينامو زاغرب - أتالانتا.
المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو.
المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورغ - غينك.
المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - سلافيا براغ.
المجموعة السابعة: زينيت - بنفيكا - ليون - لايبتزيغ.
المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس - فالنسيا - ليل.
يذكر أن دور المجموعات سينطلق في الـ 17 من الشهر القادم.
Via SyndiGate.info
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