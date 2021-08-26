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قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 تسفر عن مجموعات نارية

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 06:10
من مراسم القرعة
من مراسم القرعة

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم 2021-2022 التي جرت مساء الخميس عن مجموعات قوية للغاية ستشهد صدامات ضخمة بين عمالقة القارة.

فيما يلي مجموعات قرعة دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى:
مانشستر سيتي (إنجلترا)
باريس سان جيرمان (فرنسا)
لايبتزيغ (ألمانيا)
كلوب بروج (بلجيكا)

المجموعة الثانية:
أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
ليفربول (إنجلترا)
بورتو (البرتغال)
ميلان (إيطاليا)

المجموعة الثالثة:
سبورتينغ لشبونة (البرتغال)
بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
أياكس (هولندا)
بيشكتاش (تركيا)

المجموعة الرابعة:
إنتر ميلان (إيطاليا)
ريال مدريد (إسبانيا)
شاختار دونيتسك (أوكرانيا)
شيريف (مولدافيا)

المجموعة الخامسة:
بايرن ميونيخ (ألمانيا)
برشلونة (إٍسبانيا)
بنفيكا (البرتغال)
دينامو كييف (أوكرانيا)

المجموعة السادسة:
فياريال (إسبانيا)
مانشستر يونايتد (إنجلترا)
أتالانتا (إيطاليا)
يانغ بويز (سويسرا)

المجموعة السابعة:
ليل (فرنسا)
إشبيلية (إسبانيا)
سالزبورغ (النمسا)
فولفسبورغ (ألمانيا)

المجموعة الثامنة:
تشيلسي (إنجلترا)
يوفنتوس (إيطاليا)
زينيت (روسيا)
مالمو (السويد)

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