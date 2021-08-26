قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 تسفر عن مجموعات نارية

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم 2021-2022 التي جرت مساء الخميس عن مجموعات قوية للغاية ستشهد صدامات ضخمة بين عمالقة القارة.
فيما يلي مجموعات قرعة دوري أبطال أوروبا:
المجموعة الأولى:
مانشستر سيتي (إنجلترا)
باريس سان جيرمان (فرنسا)
لايبتزيغ (ألمانيا)
كلوب بروج (بلجيكا)
المجموعة الثانية:
أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
ليفربول (إنجلترا)
بورتو (البرتغال)
ميلان (إيطاليا)
المجموعة الثالثة:
سبورتينغ لشبونة (البرتغال)
بوروسيا دورتموند (ألمانيا)
أياكس (هولندا)
بيشكتاش (تركيا)
المجموعة الرابعة:
إنتر ميلان (إيطاليا)
ريال مدريد (إسبانيا)
شاختار دونيتسك (أوكرانيا)
شيريف (مولدافيا)
المجموعة الخامسة:
بايرن ميونيخ (ألمانيا)
برشلونة (إٍسبانيا)
بنفيكا (البرتغال)
دينامو كييف (أوكرانيا)
المجموعة السادسة:
فياريال (إسبانيا)
مانشستر يونايتد (إنجلترا)
أتالانتا (إيطاليا)
يانغ بويز (سويسرا)
المجموعة السابعة:
ليل (فرنسا)
إشبيلية (إسبانيا)
سالزبورغ (النمسا)
فولفسبورغ (ألمانيا)
المجموعة الثامنة:
تشيلسي (إنجلترا)
يوفنتوس (إيطاليا)
زينيت (روسيا)
مالمو (السويد)
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