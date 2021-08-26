قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 تسفر عن مجموعات نارية

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم 2021-2022 التي جرت مساء الخميس عن مجموعات قوية للغاية ستشهد صدامات ضخمة بين عمالقة القارة.

فيما يلي مجموعات قرعة دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى:

مانشستر سيتي (إنجلترا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

لايبتزيغ (ألمانيا)

كلوب بروج (بلجيكا)

المجموعة الثانية:

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

ليفربول (إنجلترا)

بورتو (البرتغال)

ميلان (إيطاليا)

المجموعة الثالثة:

سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

أياكس (هولندا)

بيشكتاش (تركيا)

المجموعة الرابعة:

إنتر ميلان (إيطاليا)

ريال مدريد (إسبانيا)

شاختار دونيتسك (أوكرانيا)

شيريف (مولدافيا)

المجموعة الخامسة:

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

برشلونة (إٍسبانيا)

بنفيكا (البرتغال)

دينامو كييف (أوكرانيا)

المجموعة السادسة:

فياريال (إسبانيا)

مانشستر يونايتد (إنجلترا)

أتالانتا (إيطاليا)

يانغ بويز (سويسرا)

المجموعة السابعة:

ليل (فرنسا)

إشبيلية (إسبانيا)

سالزبورغ (النمسا)

فولفسبورغ (ألمانيا)

المجموعة الثامنة:

تشيلسي (إنجلترا)

يوفنتوس (إيطاليا)

زينيت (روسيا)

مالمو (السويد)