قرعة دوري الأبطال تسفر عن مواجهات نارية

سحبت ظهر الجمعة قرعتي ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن المباريات التالية:

قرعة ربع النهائي

1 الفائز من ريال مدريد و مانشستر سيتي × الفائز من ليون أو يوفنتوس

2 لايبتزيش × أتلتيكو مدريد

3 الفائز من نابولي وبرشلونة × الفائز من تشيلسي وبايرن ميونيخ

4 أتالانتا × باريس سان جيرمان

أما قرعة نصف النهائي فجاءت على النحو التالي:

الفائز من المباراة (1) × الفائز من المباراة (3)

الفائز من المباراة (2) × الفائز من المباراة (4)