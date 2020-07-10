قرعة دوري الأبطال تسفر عن مواجهات نارية

سحبت ظهر الجمعة قرعتي ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن المباريات التالية:
قرعة ربع النهائي
1 الفائز من ريال مدريد و مانشستر سيتي × الفائز من ليون أو يوفنتوس
2 لايبتزيش × أتلتيكو مدريد
3 الفائز من نابولي وبرشلونة × الفائز من تشيلسي وبايرن ميونيخ
4 أتالانتا × باريس سان جيرمان
أما قرعة نصف النهائي فجاءت على النحو التالي:
الفائز من المباراة (1) × الفائز من المباراة (3)
الفائز من المباراة (2) × الفائز من المباراة (4)
Via SyndiGate.info
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