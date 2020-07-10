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قرعة دوري الأبطال تسفر عن مواجهات نارية

منشور 10 تمّوز / يوليو 2020 - 06:33
مواجهات مرتقبة في دوري الأبطال
مواجهات مرتقبة في دوري الأبطال

سحبت ظهر الجمعة قرعتي ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن المباريات التالية:

قرعة ربع النهائي

1 الفائز من ريال مدريد و مانشستر سيتي × الفائز من ليون أو يوفنتوس

2 لايبتزيش × أتلتيكو مدريد

3 الفائز من نابولي وبرشلونة  × الفائز من تشيلسي وبايرن ميونيخ

4 أتالانتا × باريس سان جيرمان

أما قرعة نصف النهائي فجاءت على النحو التالي:

الفائز من المباراة (1) × الفائز من المباراة (3)

الفائز من المباراة (2) × الفائز من المباراة (4)

Via SyndiGate.info


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