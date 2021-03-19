قرعة دوري الأبطال: ليفربول يواجه ريال مدريد وبايرن يلاقي باريس

أسفرت قرعة دوري أبطال أروروبا التى أجريت صباح الجمعة في نيون، سويسرا عن مواجهات نارية من العيار الثقيل بين كبار أوروبا المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الاسباني، فيما يلاقي بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب غريمه باريس سان جيرمان الفرنسي.

أما مانشستر سيتي الانجليزي سيلعب أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وبورتو البرتغالي أمام تشيلسي الإنجليزي.

كما أجريت قرعة نصف النهائي وجاءت كالآتي:

الفائز من ريال مدريد وليفربول X الفائز من تشيلسي وبورتو

الفائز من بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان X الفائز من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 6-7 أبريل، و13-14 أبريل لمباريات الإياب.