قرعة دور الـ 32 من كأس إسبانيا: مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 22 يناير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

رايو فايكانو ضد ريال بيتيس

ميرانديس ضد سيلتا فيغو

تينيرفي ضد بلد الوليد

جيرونا ضد فياريال

إلتشي ضد أتلتيك بلباو

ريال سرقسطة ضد ريال مايوركا

إشبيلية ضد ليفانتي

ريال سوسييداد ضد إسبانيول

إيبيزا ضد برشلونة

لوغرونيس ضد فالنسيا

ليونيسا ضد أتلتيكو مدريد

يونيونستاس سالامنكا ضد ريال مدريد

إبرو ضد ليغانيس

باداجوز ضد إيبار

بادالونا ضد غرناطة

ريكرياتيفو دي هويفا ضد أوساسونا

وكانت الأدوار السابقة من البطولة قد شهدت تصفيات بين فرق الدرجات الأدنى مع مشاركات بسيطة من فرق الليغا فيها على مدار الأشهر المنصرمة.

ويحمل فالنسيا لقب كأس ملك إسبانيا بعدما كان قد تفوق على برشلونة بثنائية لهدف في لقاء مايو الماضي بختام الموسم.

يذكر أن برشلونة هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس ملك إسبانيا بواقع 30 لقباً وياتي خلفه أتلتيك بلباو بـ 29.