قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2021-2022

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة النيون السويسرية عن عدة مواجهات قوية ومرتقبة.

وجاءت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي على النحو التالي:

آر بي لايبتزيغ (ألمانيا) x أتالانتا (إيطاليا).

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) x برشلونة (إسبانيا).

ويست هام يونايتد (إنجلترا) x أولمبيك ليون (فرنسا).

براغا (البرتغال) x رينجرز (اسكتلندا).

وتقام مواجهات الذهاب يوم الخميس الموافق السابع من أبريل القادم، على أن تجري لقاءات الإياب بعد ذلك بأسبوع.

قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي:

بودو غليمت (النرويج) x روما (إيطاليا).

فاينورد روتردام (هولندا) x سلافيا براغ (التشيك).

أولمبيك مرسيليا (فرنسا) x باوك (اليونان).

ليستر سيتي (إنجلترا) x آيندهوفن (هولندا).

وتقام لقاءات ربع النهائي في السابع من أبريل المقبل، وتجري مواجهات الإياب في الـ 14 من نفس الشهر.