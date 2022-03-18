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قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022

منشور 18 آذار / مارس 2022 - 08:27
قرعة تعد بالكثير في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
قرعة تعد بالكثير في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أقيمت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن عدة لقاءات قمة مبكرة.

ووصل إلى هذا الدور كلٍ من تشيلسي حامل اللقب وريال مدريد ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وبنفيكا وليفربول وفياريال.

قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا:

تشيلسي (إنجلترا) x ريال مدريد (إسبانيا).

مانشستر سيتي (إنجلترا) x أتلتيكو مدريد (إسبانيا).

فياريال (إسبانيا) x بايرن ميونيخ (ألمانيا).

بنفيكا (البرتغال) x ليفربول (إنجلترا).

وستجري مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في الخامس والسادس من شهر أبريل القادم، على أن تقام لقاءات مرحلة الإياب في الـ 12 والـ 13 من الشهر ذاته.

قرعة دوري أبطال أوروبا
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
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