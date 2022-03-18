قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022

أقيمت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن عدة لقاءات قمة مبكرة.

ووصل إلى هذا الدور كلٍ من تشيلسي حامل اللقب وريال مدريد ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وبنفيكا وليفربول وفياريال.

قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا:

تشيلسي (إنجلترا) x ريال مدريد (إسبانيا).

مانشستر سيتي (إنجلترا) x أتلتيكو مدريد (إسبانيا).

فياريال (إسبانيا) x بايرن ميونيخ (ألمانيا).

بنفيكا (البرتغال) x ليفربول (إنجلترا).

وستجري مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في الخامس والسادس من شهر أبريل القادم، على أن تقام لقاءات مرحلة الإياب في الـ 12 والـ 13 من الشهر ذاته.