قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا تسفر عن مواجهات نارية

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا عن مواجهات نارية، بعد سحب القرعة بعد ظهر الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة مدريد.

وسيلعب ريال مدريد ضد ريال سوسييداد على ملعب سانتياغو بيرنابيو ، في حين سيخوض برشلونة وصيف بطل الموسم الماضي مواجهة صعبة ضد أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.

ويلعب غرناطة مع فالنسيا على ملعب لوس كارمينيس، فيما يحل فياريال ضيفاً على ميرانديس القادم من دوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن تقام المباريات الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بينما تقام قرعة نصف النهائي بين الفرق المتأهلة الجمعة المقبل.

يذكر أنه بدءاً من نصف النهائي ستقام مواجهات كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب.