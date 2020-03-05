قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهات مرتقبة

أجريت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وأسفرت عن مباريات قوية للغاية، أبرزها مواجهة توتنهام أمام الفائز من مانشستر يونايتد وديربي كاونتي.

نجح مانشستر سيتي حامل اللقب في مواصلة حملة دفاعه عن اللقب بعد فوزه على شيفيلد وينزداي بهدف نظيف، سجله سيرجيو أغويرو.

وغادر ليفربول البطولة أمام تشيلسي الذي أسقطه بهدفين نظيفين على ملعب ستامفورد بريدج.

وسيواجه تشيلسي مستضيفه ليستر سيتي على ملعب كينغ باور في قمة بين صاحبي المركز الثالث والرابع في الدوري الإنجليزي.

نتائج قرعة دور ربع النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي:

- شيفيلد يونايتد وآرسنال

- نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي

- توتنهام أو نوريتش سيتي مع مانشستر يونايتد أو ديربي كاونتي

- ليستر سيتي وتشيلسي

ومن المفترض أن تقام المباريات في ربع نهائي البطولة في 21 من الشهر الجاري، لحسم بطاقات نصف النهائي.