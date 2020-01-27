قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهات مرتقبة

أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي عن العديد من المواجهات المثيرة.

وجرت مباريات دور الـ 32 مؤخراً بدخول ليفربول في مواجهة إعادة بعد تعادله مع شروزبيري تاون، بينما يواجه آرسنال غريمه بورنموث في ختام المرحلة.

ووقع مانشستر سيتي حامل اللقب في مواجهة سهلة مع شيفيلد وينزداي، فيما سيواجه الفائز من توتنهام وساوثهامبتون الغريم نوريتش سيتي.

أما المنتصر من آرسنال وبورنموث، فسيحل ضيفاً ثقيلاً على بورتسموث، ومانشستر يونايتد خارج أرضه مع الفائز من ديربي نورثامبتون تاون وديربي كاونتي الذي يضم في صفوفه واين روني أسطورة الشياطين الحمر.

المباراة الأبرز قد تكون على ملعب ستامفورد بريدج بين تشيلسي والفائز من ليفربول وشروزبيري تاون، في حالة فوز الريدز، علماً بأن مدرب الريدز يورغن كلوب سيعتمد على فريق من الشبان.

ويخوض ويست بروميش آلبيون مباراة متكافئة مع الفائز من نيوكاسل يونايتد وأوكسفورد يونايتد بالإعادة، ويلعب ليستر ضد المتأهل من كوفينتري وبيرمنغهام سيتي.

وأخيراً يلعب شيفيلد يونايتد خارج ملعبه مع الفائز من ريدينغ أو كارديف سيتي، في اختبار سهل للفريق الذي يقدم مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يذكر أن مباريات الإعادة ستقام بين ديربي كاونتي ونورثامبتون تاون، كارديف سيتي مع ريدينغ، بيرمنغهام وكوفينتري سيتي، أوكسفورد ونيوكاسل يونايتد، ليفربول وشروزبيري تاون في 4 فبراير، ويلعب توتنهام على أرضه ضد ساوثهامبتون في الخامس من نفس الشهر.