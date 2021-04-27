قرعة متوازنة لكأس العرب 2021

سحبت مساء الثلاثاء في دار الأوبرا بالحي الثقافي "كتارا" بالدوحة قرعة النسخة الأولى لبطولة كأس العرب 2021 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتستضيفها قطر في ديسمبر المقبل بمشاركة 23 منتخباً عربياً.

شهد مراسم حفل القرعة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

و أسفرت القرعة عن تواجد منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس وسوريا وموريتانيا أو اليمن، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والعراق والمنتخب الفائز من المباراة التأهيلية بين عُمان والصومال والمنتخب الفائز من المباراة التأهيلية بين البحرين والكويت.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات المغرب والسعودية والمنتخب الفائز من المباراة التأهيلية بين الأردن وجنوب السودان والمنتخب الفائز من المباراة التأهيلية بين فلسطين وجزر القمر، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات الجزائر ومصر والمنتخب الفائز من المباراة التأهيلية بين لبنان وجيبوتي والمنتخب الفائز من المباراة التأهيلية بين ليبيا والسودان.

وتبدأ البطولة بإقامة مباريات الأدوار التأهيلية التي تجمع 14 منتخباً حيث يلتقي منتخب عُمان مع نظيره الصومالي ومنتخب لبنان مع غريمه الجيبوتي، ومنتخب الأردن مع جنوب السودان، ومنتخب البحرين مع منتخب الكويت، ومنتخب موريتانيا مع منتخب اليمن ومنتخب فلسطين مع منتخب جزر القمر، ومنتخب ليبيا مع منتخب السودان على أن تتأهل المنتخبات السبعة الفائزة إلى مرحلة دور المجموعات.