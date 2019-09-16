قرعة مونديال الأندية تعد بمواجهات مرتقبة

أجريت قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر 2019، والتي يشارك فيها السد مستضيف البطولة والترجي التونسي بانتظار بطل قارة آسيا.

ويشارك في البطولة أيضاً هينجين سبورت من نيو كاليدونيا ومونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي، في انتظار بطل الكونكاكاف خلال المرحلة المقبلة.

وأسفرت القرعة على مواجهة السد لهينجين سبورت في افتتاح البطولة على أن يواجه الفائز منهما مونتيري في المباراة الثانية.

وينتظر الترجي بطل دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، والفائز بينهما سيواجه بطل الكونكاكاف في نصف النهائي.

وهناك مواجهة محتملة بين بغداد بونجاح مهاجم السد، ومحمد صلاح نجم ليفربول في حال فوز الأول في أول مباراتين، حيث ينتظره الريدز في نصف النهائي.