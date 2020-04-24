قصة 65 مليون يورو كادت تلغي قرار زيدان بالاعتزال

كان من الممكن أن يستمر النجم زين الدين زيدان داخل المستطيل الأخضر لمدة عامين إضافيين بقميص ريال مدريد بسبب "مزحة" كادت أن تصبح حقيقة.

فقد أعلن نجم خط وسط الملكي آنذاك اعتزاله اللعب في 7 مايو 2007 عقب مباراة جمعت ريال مدريد مع ضيفه فياريال على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان الفرنسي وقتها يبلغ من العمر 34 عاماً ويتبقى في عقده عام آخر مع البلانكوس غير أنه فضل الاستعجال في اعتزال كرة القدم.

وفي قصة طريقة نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عن ظهير ريال مدريد السابق سيسيرو جواو دي سيزاري المعروف باسم سيسينيو، فإن جميع لاعبي الملكي كانوا متأثرين جداً بقرار زيدان.

وقال البرازيلي في لقاء مع شبكة تلفزيونية أميركية: "كنا متاثرين جداً في مباراته الأخيرة، إذ كان أحد الأساطير التي قررت الاعتزال، في ذلك الوقت دخل رئيس النادي فلورنتينو بيريز غرفة الملابس وصافح الجميع، لكن ما حدث بعد ذلك لا يمكن نسيانه.

"كان أعلى راتب في ريال مدريد في تلك الفترة تقدر قيمته بـ 6.5 مليون يورو، وعندها مزح روبينيو قائلاً: أيها الرئيس، زيزو يقول بأنه إذا وقع على عقد مدته عامين مقابل 6.5 مليون يورو لن يعتزل".

عندها ضحك الجميع، بحسب سيسينو، لكن بيريز قال بجدية: "إذا كان زيدان يريد ذلك فسأجلب له العقود لكي يوقع عليها الآن»، لتصبح الكرة الآن في ملعب زيدان الذي فكر للحظة ثم نظر وقال: "لا، لا... لا أريد المزيد".

تجدر الإشارة إلى أن زيدان حقق مع ريال مدريد كلاعب العديد من الإنجازات أهم لقب الدوري الإسباني، ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2002 بعدما سجل هدفاً أسطورياً في المباراة النهائية التي جمعت الملكي مع باير ليفركوزن وانتهت بفوز الميرينغي بنتيجة 2-1.