قطبا مانشستر يتنافسان على توقيع غنابري

يتنافس قطبا مدينة مانشستر على توقيع النجم الدولي الألماني سيرج غنابري جناح بايرن ميونيخ وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

ورفض النجم البالغ من العمر 26 عاماً تمديد فترة بقائه مع النادي البافاري حيث ينتهي عقده الحالي في صيف العام القادم.

ويرغب سيتي في جلب لاعب آرسنال السابق بديلاً للنجم رحيم ستيرلينغ الذي يقترب من ارتداء قميص تشيلسي.

في الوقت ذاته، يتطلع إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد لاستقطاب غنابري ضمن مخططاته لإحداث ثورة في صفوف الفريق.

وخاض الدولي الألماني 171 مباراة مع بايرن ميونيخ، زار خلالها الشباك في 64 مناسبة، كما صنع 40 هدف آخر.

ووصل اللاعب إلى الفريق البافاري في صيف عام 2017 قادماً من فيردر بريمن في صفقة وصلت قيمتها إلى 8 ملايين يورو.