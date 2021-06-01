قطبا مانشستر يسعيان للظفر بخدمات هاري كين

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن قطبي مدينة مانشستر سيتي يونايتد مستعدان لخوض حرب قوية لإقناع هداف الدوري الإنجليزي هاري كين وإقناع إدارة توتنهام بالتعاقد معه.

وقالت الجريدة: "بطل الدوري مانشستر سيتي لديه خطة للتفوق على جاره وغريمه مانشستر يونايتد في صفقة المهاجم هاري كاين.

وأكدت: "يعرض مانشستر سيتي نجمه رحيم ستيرلينغ، والمهاجم غابرييل جيزوس، ومبلغاً مالياً لإقناع توتنهام بالتخلي عن كين.

غوارديولا مستعد للتضحية مقابل استقطاب هاري كين

واوضحت: "المدرب بيب غوارديولا مستعد لترك النجمين يرحلان عن الفريق في إطار خطته لتجديد دماء مانشستر سيتي عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي".

يذكر أن هاري كين أعلن مؤخراً عن رغبته في ترك ناديه والبحث عن فريق آخر يحصد معه الألقاب.

وظفر نجم توتنهام بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 هدفاً متفوقاً على محمد صلاح نجم ليفربول بفارق هدف واحد.