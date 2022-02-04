قطبا مانشستر يطاردان رونالد آراوخو

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قطبي مدينة مانشستر يسعيان للحصول على المدافع الدولي الأوروغوياني رونالد آراوخو مدافع برشلونة.

ولم يمدد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً عقده بعد مع البارسا والذي سينتهي في صيف عام 2023.

ويعد المدافع الأوروغوياني من أبرز المواهب في خط الدفاع حالياً وقد جذب انتباه كبار أوروبا مؤخراً.

وظهرت صور لجوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي خلال الساعات الماضية يتناول العشاء رفقة إدموندو كابتشي وكيل أعمال آراوخو مما أثار سريعاً الشائعات حول إمكانية إبرام صفقة تجلب اللاعب إلى ملعب الاتحاد.

كما وضع مانشستر يونايتد النجم الصاعد ضمن قائمة أهدافه للصيف، وقالت ماركا أن القائمين على النادي يخططون للتقدم بعرض كبير لاستقطابه.

يذكر أن الأوروغوياني يتقاضى أجراً متدنياً مقارنة بغيره من اللاعبين في برشلونة، ويرى أنه يستحق راتباً يساوي ما يحصل عليه زملاؤه الآخرون آنسو فاتي وبيدري وفيران توريس.