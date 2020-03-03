قطبا مدريد في صراع على خيمينيز

يستعد ناديا العاصمة الإسبانية مدريد، ريال وأتلتيكو، للدخول في صراع على مهاجم ولفرهامبتون المتألق راوول خيمينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة «دون بالون» الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد ترى في صاحب الـ 28 عاماً مرشحاً جيداً لتقديم العون في خط الهجوم لكريم بنزيمة، فيما تدرس الإدارة والمدير الفني زين الدين زيدان خيارات أخرى كذلك.

في المقابل، يأمل أتلتيكو مدريد في تدعيم خط هجومه بالدولي المكسيكي الذي قضى سابقاً موسماً واحداً بقميص الروخيبلانكوس قبل الرحيل إلى بنفيكا في 2015.

وشارك خيمينيز هذا الموسم مع ولفرهامبتون في 42 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالها 22 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى، فيما لم تكن فترته مع أتلتيكو بذات النجاح إذ شارك آنذاك في 28 مباراة وسجل هدفاً وحيداً فميا صنع هدفين.