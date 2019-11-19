قطر تتغلب على أفغانستان بهدف يتيم

واصل منتخب قطر انتصاراته وتخطى مستضيفه الأفغاني بهدف وحيد، على ملعب بامير ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

شهدت الدقيقة 29 تألق سعد الشيب؛ حارس مرمى العنابي الذي تصدى لركلة جزاء، سددها أحمد عمران في اتجاه سقوط الحارس.

وبدا المنتخب القطري متراجعاً، وسيطرت على لاعبيه التمريرات الخاطئة، ولم ينجحوا في التسجيل سوى من ركلة جزاء في الدقيقة 76، ترجمها أكرم عفيف داخل المرمى الأفغاني.

الفوز رفع رصيد الأدعم إلى النقطة 13 منفرداً بصدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد منتخب أفغانستان عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

يذكر أن منتخب قطر استهل مشواره في التصفيات بالفوز على أفغانستان بنتيجة 6-0، ثم تعادل سلبياً مع الهند، وفي الجولة الثالثة عاد للانتصارات أمام بنغلاديش بنتيجة 2-1، وفي الجولة الماضية فاز على عُمان 2-1.