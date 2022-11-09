قطر تتغلب على ألبانيا 1-0 ودياً استعداداً لكأس العالم 2022

واصل منتخب قطر استعداداته لبطولة كأس العالم 2022 التي سيستضيفها بعد 11 يوماً بالفوز على منتخب ألبانيا اليوم الأربعاء بهدفٍ دون رد في اللقاء الودي الذي جرى بينهما.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق النجم المعز علي عبد الله في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

قطر تتأهب لتنظيم مونديال تاريخي

ويشارك العنابي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات هولندا والإكوادور والسنغال.

ويقص صاحب الأرض شريط افتتاح بطولة كأس العالم 2022 بمواجهة نظيره الإكوادوري في العشرين من الشهر الجاري.

ويخوض الفريق المباراة الثانية في المونديال أمام منتخب السنغال في الخامس والعشرين من نفس الشهر قبل أن يلاقي منتخب هولندا بعد ذلك بـ 4 أيام.