قطر تتغلب على عُمان في مواجهة مثيرة

حقق منتخب قطر الفوز على نظيره العُماني بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ولم يستغرق العنابي سوى ثلاث دقائق حتى يزور شباك ضيفه، حيث أرسل يوسف عبد الرزاق عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، مرت من الجميع حتى وصلت إلى القادم من الخلف أكرم عفيف، ليضعها في الشباك مباشرة.

مع بداية الشوط الثاني، تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل للمنتخب الضيف، إثر لمس المدافع عبد الكريم حسن للكرة داخل المنطقة بيده.

لكن منتخب عُمان أدرك التعادل في الدقيقة 64 بمهارة فردية وقتالية رائعة من المنذر العلوي، الذي انطلق بالكرة من وسط الملعب، ومر بها من الجميع رغم سقوطه ثم سيطر على الكرة ونهض إلى داخل المنطقة، ثم سددها قوية في مرمى سعد الشيب.

التقدم عاد للأدعم من جديد في الدقيقة 71 حينما مرر عفيف الكرة إلى المعز علي داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأخير قوية على يمين الحارس.

الفوز رفع رصيد قطر إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيها عُمان، التي خاضت ثلاث مباريات فقط بالتصفيات، مقابل أربعة للأدعم.