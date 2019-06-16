قطر تتنزع تعادلاً تاريخياً أمام باراغواي في كوبا أميركا

تعادل المنتخب القطري بهدفين لمثلهما مع نظيره منتخب باراغواي في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما على ملعب ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل، ليخطف العنابي أول نقطة ثمينة وتاريخية في المسابقة القارية.

انطلق الشوط الأول سريعاً، بعدما ضغط منتخب باراغواي على مدافعي قطر، وكاد الحارس سعد الشيب أن يهديهم الهدف الأول حينما أخطأ في تمرير الكرة إلى زميله في منطقة الجزاء، لكن رفاقه تمكنوا من إبعاد خطرها.

وفي الدقيقة الثالثة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح باراغواي، بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع قطري، لينبري المهاجم المخضرم أوسكار كاردوزو لتنفيذها، ويطلقها قوية في شباك الشيب الذي لم يتمكن من ردها في الدقيقة الرابعة.

انتفض رفاق حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، بعد الهدف الأول، واعتمدوا على الانطلاقات السريعة للمهاجم الشاب المعز علي هدّاف كأس آسيا، بالإضافة للتمريرات القصيرة والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وأضاع النجم عبد العزيز حاتم هدفاً محققاً، بعدما وصلت الكرة إليه في منطقة جزاء باراغواي، نتيجة تمريرة بينية متقنة، ليطلقها قوية تجاه شباك منافسه، لكنها ارتطمت بيد الحارس روبرتو فيرنانديز، إلا أن نجوم العنابي واصلوا سيطرتهم على مجريات الشوط الأول بنسبة وصلت إلى 64 في المئة.

في الشوط الثاني، ألغى حكم المواجهة هدفاً لمنتخب باراغواي، بعدما عاد إلى تقنية الفيديو المساعد "فار" التي أكدت وجود حالة تسلل، ليعود بعدها المهاجم ديرليس غونزاليز ويسجل الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة (56)، نتيجة إطلاقة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

لكن منتخب قطر واصل رحلة البحث عن تقليص نتيجة المباراة، لينجح المعز علي في تسجيل الهدف الأول للعنابي في الدقيقة (68)، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس فيرنانديز من صدها.

واشتعلت المواجهة بعد إحراز قطر هدفها الأول، واستمر نجومها في السيطرة على منطقة العمليات، لينجح بوعلام خوخي في الإفلات من الرقابة الدفاعية، وإرسال الكرة نحو شباك باراغواي، لترتد من الحارس وتتجه صوب الشباك في الدقيقة (77)، على الرغم من محاولة رودريغو روخاس إبعادها، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ويحقق العنابي أول نقطة ثمينة في المسابقة القارية.