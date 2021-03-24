قطر تستهل التصفيات الأوروبية بلقاء لوكسمبورغ

يبدأ منتخب قطر مشاركته التاريخية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عندما يلتقي منتخب لوكسمبورغ اليوم الأربعاء، في مشاركة اعتبارية لمستضيف المونديال دون احتساب النتائج، بعد دعوة تلقاها الاتحاد القطري من نظيره الأوروبي.

وسيخوض “العنابي” ثلاث مواجهات خلال النافذة الدولية لمارس الحالي، حيث سيلتقي أيضاً آذربيجان وآيرلندا في الـ 27 والـ 30 من مارس الجاري توالياً، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم البرتغال بطلة أوروبا وصربيا.

وتقام المباريات الثلاث في ملعب ناغيرديي في مدينة ديبريتشين المجرية بعد نقلها من النمسا بسبب قيود السفر المفروضة جراء جائحة كورونا، حيث يجبر المنتخب القطري على خوض مبارياته البيتية في أوروبا لتقريب المسافات على المنتخبات الأخرى في المجموعة.

وكان منتخب قطر المعتذر مع أستراليا عن عدم خوض كوبا أميركا لتعارض جدول مبارياته مع التصفيات الآسيوية المزدوجة، قد وصل إلى المجر منذ الجمعة وخاض معسكراً هناك للتحضير بالطريقة المثلى للمباريات الثلاث والتأقلم مع الأجواء الباردة.

ويبحث فريق المدرب فيليكس سانشيز عن تقديم أفضل مستوى ممكن بدءاً من المباراة الأولى أمام منتخب لوكسمبورغ الذي لم يسبق له التأهل إلى نهائيات كأس العالم أو كأس أوروبا، كما أنه يحتل مركزاً متأخراً (98) في التصنيف الأخير الصادر عن “فيفا” يوم 18 فبراير الماضي، فيما يتواجد العنابي في المركز 58.

وينظر سانشيز إلى المواجهات العشر التي سيخوضها في إقصائيات قارة أوروبا على أنها المحطة الأبرز من برنامج تحضير مطول للمونديال الذي ستستضيفه قطر العام المقبل، إلى جانب معتركات أخرى على غرار بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات كونكاكاف التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية في يوليو وأغسطس المقبلين، وكأس العرب التي ستستضيفها الدوحة في ديسمبر والتي تم إقرارها رسمياً خلال اجتماع مجلس فيفا الأخير الشهر الحالي.