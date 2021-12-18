قطر تظفر بالمركز الثالث في كأس العرب 2021 على حساب مصر

ظفر منتخب قطر بالمركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 بعد فوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح في اللقاء القوي الذي شهده ملعب 974 اليوم السبت.

وفشل الطرفان في التسجيل خلال 120 دقيقة ما بين الوقتين الأصلي والإضافي من زمن المباراة ليحتكما إلى ركلات الترجيح.

ركلات ترجيح قطر ومصر في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021:

قطر: حسن الهيدوس (لم يسجل).

مصر: محمد مجدي أفشة (سجل).

قطر: خوخي بوعلام (سجل).

مصر: عمرو السولية (سجل).

قطر: عبد الكريم حسن فضل الله (سجل).

مصر: أحمد حجازي (لم يسجل).

قطر: أحمد علاء الدين عبد المتعال (سجل).

مصر: أحمد أبو الفتوح (سجل).

قطر: أكرم عفيف (سجل).

مصر: أكرم توفيق (سجل).

قطر: كريم بوضياف (سجل).

مصر: محمد شريف (لم يسجل).