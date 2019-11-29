قطر تفوز على اليمن بسداسية نظيفة في خليجي 24

حقق منتخب قطر فوزاً عريضاً على منافسه اليمني بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة خليجي 24 المستمرة حتى الثامن من الشهر القادم.

دخل لاعبو منتخب قطر المباراة بتركيزٍ عالٍ، وبسطوا سيطرتهم منذ الدقائق الأولى على مجريات الأمور، باعتمادهم على التمريرات القصيرة، واستغلال الكرات الثابتة، وإطلاقهم لعددٍ من التسديدات القوية تجاه حارس منتخب اليمن.

وانتظرت الجماهير القطرية حتى الدقيقة (29)، بعد أن استغل المدافع عبد الكريم حسن الخطأ، الذي وقع فيه لاعبو منتخب اليمن في منطقة الجزاء، ليضع الكرة بشباك الحارس المنافس، الذي لم يستطع فعل شيء، لكن أفضل لاعبٍ في آسيا عام 2018، أصرّ على التألق، من خلال تعزيزه النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة (37)، وسط فرحة كبيرة من مشجعي العنابي الموجودين في المدرجات.

في الشوط الثاني، ظهر النجم المعز علي هداف بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، بشكل مميز للغاية، بعد أن تمكن من تسجيل هدفٍ رائع في شباك الفريق المنافس بالدقيقة (57)، عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله أكرم عفيف، وأطلقها قوية نحو حارس اليمن، الذي وقف يتفرج عليها تدخل عرينه.

وتوج النجم عبد الكريم حسن أداءه الجيد في المباراة، بعد أن استطاع تسجيل الهدف الثالث "هاتريك" الشخصي له والرابع لمنتخب قطر، عبر تنفيذه بنجاح لركلة جزاء احتسبها الحكم ضد منتخب اليمن في الدقيقة (72).

وقبل انتهاء المباراة بخمس دقائق، فاجأ النجم عبد الله الأحرق الجميع، بعد أن سدد خارج منطقة الجزاء وهز شباك الحارس، ليتوج زميله عفيف تألقه في المباراة بهدفٍ سادس في الدقيقة (90).

وبفضل الأهداف الستة، حصل منتخب قطر على أول ثلاث نقاط في خليجي 24، ليحجز المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المتصدر منتخب العراق (6 نقاط)، متفوقاً على منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما تذيل منتخب اليمن المجموعة بلا نقاط حتى الآن.