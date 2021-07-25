قطر تهزم السلفادور وتتأهل لنصف نهائي الكأس الذهبية

واصل منتخب قطر انطلاقته القوية في بطولة كونكاكاف الكأس الذهبية بفوزه في ربع النهائي على منتخب السلفادور بثلاثة أهداف لاثنين ليتأهل بالتالي إلى المربع الذهبي.

جاءت أهداف العنابي عن طريق المعز علي عبد الله (هدفان في الدقيقتين 2 و85)، وعبد العزيز حاتم محمد عبد الله (8 من ركلة جزاء).

أما هدفا الخاسر فحملا توقيع خواكين ريفاس في الدقيقتين 63 و66.

قطر تنتظر المتأهل من مواجهة الولايات المتحدة وجمايكا

وبلغ القطريون نصف النهائي الذي سيلاقون فيه يوم الخميس القادم الفائز من مواجهة ربع النهائي الأخرى بين منتخبي الولايات المتحدة الأميركية وجمايكا.

يذكر أن المعز علي يحتل صدارة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف بالتساوي مع البرمودي ناكي ويلس، والهاييتي فرانتزدي بايروت.