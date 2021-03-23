قلق في ريال مدريد بسبب التحكيم في الدوري الإسباني

يشعر ريال مدريد بالقلق من أداء التحكيم في مبارياته الأخيرة في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن ريال مدريد غير راضٍ عن أداء الحكم ماريو مييرو لوبيز، الذي أدار انتصار الميرينغي على سيلتا فيغو بنتيجة 3-1 ضمن المرحلة 28 من البطولة.

وأشارت إلى أن النادي المدريدي انزعج من 3 قرارات تحكيمية في هذه المباراة: الأول عندما احتسب الحكم ركلة حرة على لوكا مودريتش ومنحه بطاقة صفراء، بعد أن نجح في تمرير الكرة إلى لوكاس فاسكيز، بسبب اصطدامه مع لاعب سيلتا.

وذكرت أن الحكم كتب في تقريره أن مودريتش كان متهوراً، وهو أمر اعترض عليه الكرواتي ومسؤولو ريال مدريد.

واعترض ريال على حادثة أخرى خلال الشوط الأول، عندما تعرض فيدي فالفيردي للدفع، لكن مييرو لوبيز ومساعده لم يحتسبا أي شيء، مما أثار غضب المدرب زين الدين زيدان.

كما لم يفهم ريال مدريد لمسة اليد التي احتسبت ضد فينيسيوس جونيور، بعدما بدا أن حصول البرازيلي على الكرة كان قانونياً (وفقاً للصحيفة الإسبانية)، قبيل شن هجمة مرتدة.

وأوضحت «ماركا» أن ريال مدريد يشعر بالقلق، بسبب عدم حصول الفريق على أي ركلة جزاء في الليغا منذ 24 أكتوبر 2020.

في نفس السياق، أبدى مودريتش، غضبه عقب المباراة حسبما نقلت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية.

وأوضحت الشبكة المقربة من مدريد أن الكرواتي غضب بشدة فى غرفة ملابس ريال عقب اللقاء بسبب ما فعله الحكم معه.

وأشارت إلى أن مودريتش يشعر بأن الحكم ظلمه في حادثة الخطأ الذي حصل بسببه على إنذار، وكاد الخصم أن يسجل منه هدف التعادل لولا أن القائم الأيمن تصدى للكرة.

وسيطر الغضب على النجم الكرواتي بعدما رأى الإعادات التلفزيونية للحادثة والتي احتسب الحكم إثرها ركلة حرة لمصلحة أصحاب الأرض.

وكان مودريتش قد احتج على قرار الحكم في الملعب وحاول أن يفسر له أنه أخرج الكرة ومررها، لكن لوبيز تجاهل الأمر.