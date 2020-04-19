قلق في ليفربول بسبب محمد صلاح

قالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن نجم ليفربول محمد صلاح رفض الرحيل بمقابل مادي كبير قبل 12 شهراً، لكنه قد يخطط لمراجعة وضعه نهاية الموسم مما يضع بعض علامات الاستفهام حول مستقبله بعد ثلاثة مواسم عرف فيها التوهج بين أسوار آنفيلد.

وأضافت الصحيفة أن الشائعات التي تحيط بالثنائي ساديو ماني وصلاح ليست جديدة حيث ارتبط السنغالي بالانتقال إلي ريال مدريد، والأمر نفسه بالنسبة للمصري الذي يسعى النادي الملكي لإغرائه، لكن ليفربول قد يكون لديه سبب للقلق بشأن صلاح تحديداً.

وأشارت إلى أنه بعد مساهمة صلاح في قيادة الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، شعر المصري أن وقت الرحيل كان خاطئاً، لانه كان يستهدف قيادة الفريق لتحقيق أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عاماً.

وأكدت الصحيفة أن صلاح قد يراجع وضعه هذا الصيف لأنه يدرك أنها قد تكون فرصته الأخيرة للرحيل في صفقة كبري من الناحية المالية حتى يخوض تحدياً جديداً في فريق كبير خاصة أنه ربما يرى أنه قدم كل ما بوسعه مع ليفربول بافتراض أنه حقق لقب الدوري المحلي هذا الموسم.

وجدد المصري عقده مع ليفربول في 2018 حتى 2023 مع عدم وجود شرط جزائي فيه، مما يعني أن النادي الإنجليزي له صلاحية المطالبة بمقابل مالي ضخم لبيعه.

ومع ذلك إذا قرر صلاح الرحيل فمن غير المرجح أن يقف النادي في طريقه شريطة وصول عرض مناسب.

يأتي هذا بعد تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي صرح بأنه ترك فيليبي كوتينيو يرحل إلى برشلونة حتى يكون ذلك عادلاً رغم رغبته في الإبقاء على خدماته، وهو ما قد يحدث لصلاح في الوقت الذي يتطلع فيه الريدز لمواصلة هيمنته والحفاظ على فريقه المرصع بالنجوم.