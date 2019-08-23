قلق في مانشستر يونايتد بسبب دي خيا

يعيش مسؤولو مانشستر يونايتد حالة من القلق، بسبب عدم تجديد عقد الحارس دافيد دي خيا حتى الآن.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي الإنجليزي اتفق مع الحارس على شروط عقده الجديد، الذي سيمتد حتى يونيو 2025، مقابل 350 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي.

لكن يبدو أن نقطة الخلاف هي الشرط الجديد الذي تم إدراجه في عقود لاعبي يونايتد، والذي ينص على خفض 25% من عقد كل لاعب، في حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونوهت الصحيفة بأن جورجي مينديش، وكيل أعمال دي خيا، سافر إلى مانشستر من أجل تسوية الخلافات حول تفاصيل العقد الجديد، وذكرت أنه تقرر تأجيل المحادثات إلى يناير.