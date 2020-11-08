قمة أتالانتا وإنتر ميلان تنتهي بالتعادل 1-1

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة أتالانتا وضيفه إنتر التي جمعتهما لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وبذلك فشل إنتر في استغلال تعثر يوفنتوس أمام لاتسيو والارتقاء إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، لينهي مباراته بنفس النتيجة التي انتهت عليها مواجهة غريميه.

انتهى الشوط الأول دون أهداف ولم يشهد العديد من المحاولات الخطيرة من كلا الجانبين.

في الشوط الثاني تحرر إنتر نسبياً ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق لاوتارو مارتينيز الذي ترجم عرضية آشلي يانغ بنجاح (58).

شهدت المواجهة عودة روميلو لوكاكو من الإصابة بعدما دخل بديلاً في الشوط الثاني.

في الدقيقة 79 أدرك أتالانتا التعادل عبر أليكسي ميرانتشوك بتسديدة باغتت الحارس سمير هاندانوفيتش وسكنت مرماه.

بهذه النتيجة، رفع إنتر رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، كما رفع أتالانتا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس.