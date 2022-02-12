قمة إنتر ميلان ونابولي تنتهي بالتعادل 1-1

انتهى لقاء القمة بين نابولي وضيفه إنتر ميلان بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله في المباراة القوية التي جرت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا اليوم السبت ضمن المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء ترجمها لورينزو إينسيني بنجاح في شباك الحارس سمير هاندانوفيتش.

لكن النيراتزوري أدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني بتسديدة من مسافة قريبة للنجم البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة 47.

إنتر ميلان مهدد بخسارة صدارة الترتيب العام

ورفع نابولي رصيده بهذه النتيجة إلى 53 نقطة من 25 مباراة، كما عزز إنتر من رصيده في صدارة الترتيب إلى 54 نقطة من 24 لقاء.

وستكون الفرصة مواتية أمام ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 24 مباراة لانتزاع المركز الأول إذا ما تغلب على سامبدوريا غداً الأحد.